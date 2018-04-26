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«Сыр – как ребёнок, нужен уход за ним»: на предприятии в Хойниках выпускают аналоги пармезана и грюйера

26.04.2018 - 20:54

Многоуровневой системе радиационного контроля, созданной в Беларуси, доверяют. Возможно, поэтому содержание в молоке цезия и стронция даже иностранных инспекторов, регулярно проверяющих это предприятие, волнует меньше, чем обычные антибиотики.

С качеством здесь не балуются.

Понимают: слишком много поставлено на карту.

Это сырное производство – вершина всей технологической цепочки сразу пяти пострадавших районов, основа экономики которых исторически – сельское хозяйство.

Здесь не до социальных проектов – бизнес должен быть бизнесом.

В Хойниках первыми в стране начали выпускать элитные, выдержанные сорта сыра. Аналоги итальянского пармезана и швейцарского грюйера теперь уходят на экспорт, как говорится, прямо с колёс. Добавленная стоимость – соответствующая.

Но в современном мире платят только за качество.

Светлана Атрощенко, ведущий инженер-технолог сыродельного предприятия:
Мелочей нет. Есть технология, которую нужно тщательно соблюдать. Все условия, все ступенечки, все шаги. Нигде нельзя нарушать и халатно относиться.

Потому что сыр – как ребёнок, нужен уход за ним.

Александр Добриян, СТВ:
То есть, 100%-ная диктатура технологии? Получим, не соблюдая технологию, такой сыр?

Светлана Атрощенко:
Нет. Не дадите нужную температуру, не раскроется аромат. Не дадите нужной влажности – не произойдёт консистенция, не произойдёт усушка.

Не будет того вкуса.

Что-то может получится у вас, но будет отличаться от того, что должен быть.

К сыру здесь относятся, как к живому существу.

И сравнение с ребёнком – неслучайно.

Вообще, каждое слово технолога в этом интервью эхом отзывается в том, что говорят учёные о самой жизни на пострадавших территориях.

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