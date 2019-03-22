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Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр

22.03.2019 - 13:45

Новости Беларуси. Таможенные службы обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль гостей и участников будет осуществляться в первоочередном порядке на специально выделенных коридорах для движения транспорта. Кроме того, в пунктах пропуска будет упрощена проверка спортивного оборудования, инвентаря и средств передвижения.

Андрей Большаков, начальник главного управления организации таможенного контроля:
Для обеспечения безопасности проведения Игр таможенными органами приобретены современные технические средства таможенного контроля, позволяющие выявлять наркотические и взрывчатые вещества без участия должностных лиц таможни.

Кроме того, пункты пропуска будут оборудованы современными системами видеонаблюдения, а должностные лица – персональными видеорегистраторами.

В помощь иностранным гражданам таможенный комитет организует работу колл-центра. Любой желающий сможет получить информацию о правилах прохождения границы на английском языке. Консультации станут доступными за неделю до Европейских игр.

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