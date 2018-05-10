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«Техно». Nokia разработала «умную» куртку для полицейских и спасателей

10.05.2018 - 11:36

Doxel разработала малоразмерного гусеничного робота-инспектора, который найдёт любую ошибку строителей. Новинка оснащена HD-камерой и специальной сканирующей аппаратурой. Благодаря наличию искусственного интеллекта, машина определяет дефекты конструкции и сообщает о них людям.  

Робот буквально видит сквозь стены, фиксируя малейшие трещины и сколы. Затем данные анализируются интеллектом и сравниваются с проектной документацией, чертежами и графиками. В результате выявляются недостатки и даже отставание от запланированных сроков. 

Кольцо Wave позволит удаленно управлять музыкой с помощью пальцев. Новинку можно надеть на палец любой толщины благодаря специальному растягивающемуся браслету. Чтобы научиться пользоваться Wave, нужно освоить пять основных движений, которые затем потребуется «привязать» к программному обеспечению. 

Например, перемещая руку с кольцом справа-налево, вы измените положение регулятора громкости, а чтобы изменить темп, необходимо просто постучать пальцем. Начинка ноу-хау состоит из Bluetooth-антенны, датчиков движений, батарейки, рассчитанной на 4 часа работы и специального модуля для подключения гаджета к синтезаторам.  

Nokia разработала «умную» куртку для полицейских и спасателей. CHASE Lifetech FR оснащена модульными датчиками, фиксирующими частоту сердечных сокращений и температуру тела, GPS и акселерометром. Состав стандартного пакета датчиков может варьироваться по желанию пользователя. 

Снятые с куртки данные передаются на базовую станцию, где блок управления анализирует их в режиме реального времени, что может помочь в случае невыхода полицейского или пожарного на связь в аварийной ситуации. Разработчики CHASE заверяют – ее эксплуатационный ресурс практически безграничен. У Nokia есть планы создать ее гражданскую версию.

Японские инженеры представили робота J-deite RIDE, который превращается в двухместный автомобиль. По словам разработчиков, трансформация длится всего минуту. В высоту робот достигает три с половиной метра. Технически J-deite RIDE может ходить со скоростью сто метров в час и перевозить людей. 

Разработчики надеются, что их проект пригодится в развлекательной индустрии, парках развлечений и уличных праздниках. 

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