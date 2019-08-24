Тепло и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Синоптики обнадёживают: в ближайшие дни осадков не предвидится. На смену им придут туманы и переменная облачность, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели Беларусь окажется во власти повышенного атмосферного давления.
Ирина Тутушкина, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Последняя неделя лета пройдёт в Беларуси под знаком антициклона, который будет гостить над нашими районами и будет удерживать у нас хорошую, в основном, солнечную сухую погоду. Температурный фон будет близким к норме, однако разбег температур между ночью и днём будет достаточно внушительным. Ночь и утро будут свежими, температура воздуха будет в пределах от +7 до +14. Возможны утром слабые туманы. Днём солнце будет прогревать воздух до +22 по северо-востоку и почти до +30 по юго-западу страны.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Какими будут осень, зима и весна? Народные приметы на конец августа
28 августа – Успенье. С этого времени, считалось, солнце засыпает, рассказали в программе «Плюс-минус». Старожилы заметили: если погода в этот день тёплая, то сентябрь будет ненастным. А если появилась радуга – к затяжной и тёплой осени.
29 августа – Третий Спас (Хлебный или Ореховый). Хорошая погода в этот день предвещает короткую зиму и раннюю весну.