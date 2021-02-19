«Тираж для научной книги огромен». В Минске презентовали пятитомное издание «История белорусской государственности»
Новости Беларуси. Пятитомник об истории белорусской государственности представили 19 января на 28-й Минской международной книжной выставке-ярмарке. Впервые все пять вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это многолетняя работа более 40 авторов: историков археологов, преподавателей вузов. Изучено огромное количество документов и исторических свидетельств.
Пятитомник раскрывает истоки, а также особенности развития белорусской государственности в контексте глобальных геополитических изменений, которые происходили в том числе и в начале прошлого века. Кроме того, на страницах – важнейшие события судьбоносного военного времени и укрепление позиций страны в последние десятилетия. Общий вес издания – семь килограммов. Но историческая значимость для Беларуси этой энциклопедии сложно переоценить.
Вячеслав Данилович, соавтор пятитомного издания «История белорусской государственности», ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы хотели показать, что истоки государственности на белорусских землях очень глубокие, что наши предки на этих землях жили тысячелетиями. И то, что мы сегодня живем и развиваемся в суверенной независимой Республике Беларусь, получено благодаря этой кропотливой, упорной работе наших предков, которые, находясь на геополитическом перекрестке, выстояли и сохранили белорусов как народ. И сейчас мы живем в суверенной стране, где сами можем решать, как нам развиваться, куда действовать, каким образом действовать и что необходимо делать в дальнейшем для Беларуси. Это очень большое достижение, которое необходимо ценить.
Виктор Яковчук, доктор исторических наук:
Для тех, кто не знает истории, кто эту историю познает из чужих голосов, сам не читая, не разбираясь в собственной истории. Историки современные, исследовав документы, поясняют, расставляют, объясняют читателям научный подход, как это было.
Александр Дудик, директор издательского дома «Белорусская наука»:
Эта работа трех лет, и она поступала частями – первая, вторая, третья… Пятая только-только вышла, еще горячая. Тираж для научной книги огромен, он был тысячный изначально, потом еще допечатывали около 500. Это для научной книги очень много.
28-й форум уже отмечен яркими презентациями, много исследований. Среди них и книга Владимира Даниловича «Молодежь в общественно-политической, социально-экономической и духовно-культурной жизни советской Беларуси».
На выставке стартовало и событие, которого очень ждали мастера слова – международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Участие принимают прозаики, поэты, публицисты, переводчики из 29 стран мира как в онлайн, так и офлайн-формате.
«Оформлена в виде единого большого дома». Что можно найти на Международной книжной выставке-ярмарке?
Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Громкие новинки и любимая классика. Полистать книги, вживую пообщаться с писателями, посетить мастер-классы – все то, по чему мы соскучились за время пандемии. Самый ожидаемый фестиваль фолиантов продлится четыре дня. Приветствие участникам книжной выставки и Международного симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Александр Лукашенко.
Кстати, организаторы форума предлагают гостям и весьма необычную форму экспозиции – эдакий дом, разделенный на комнаты.
В литературную гостиную и писательскую кухню заглянула корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Добраться до выставки проще простого. От станции метро «Немига» и прямо до выставочного комплекса курсирует уже поэтический автобус. Можно присесть и насладиться классикой, которую читают.
Всего 15 минут в пути и книжный рай захватывает на часы. Именно так произошло с семьей Марины Леоновой. Выставка для них – самое ожидаемое событие года.
Такое событие, которое я жду ежегодно. И в этом году, несмотря на все трудности, она все же проходит. Это очень радостно.
Кто-то приходит сюда основательно подготовившись – с чемоданом. И он уже почти полон.
Больше про космос, географию, философию, культуру, право и так далее.
А кто-то посещает выставку не один, а целым потоком студентов дошкольного образования. Так решили сегодня провести лекцию. Где, как не здесь, можно продемонстрировать всю палитру новинок методической литературы?
Елена Чеснокова, старший преподаватель БГПУ:
Будущие педагоги, будущие воспитатели учреждений дошкольного образования важно, чтобы знали, во-первых, вообще разнообразие литературы, были знакомы с новинками и в плане методик дошкольного образования, и в плане художественной литературы. Потому что они все это принесут нашим детям.
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Участники выставки уверяют: наконец-то литературная жизнь дышит полной грудью. Мастер-классы, презентации новых изданий. Уже соскучились по профессиональному общению и встречам с реальным читателем.
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При такой любви к книге организаторы не могли отложить проведение форума. 28-я по счету выставка меньше по количеству участников, но ничуть не уступает предыдущим по наполнению. Только сегодня прошло полсотни ивентов.
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Анастасия Ярощик-Корниенко:
Формат выставки необычен. Центральная экспозиция оформлена в виде единого большого дома. Он состоит из 11 комнат, 11 тематик. Но, в первую очередь он призван объединить народы. По крайней мере 20 точно, ведь столько участников сегодня в выставке.
В кабинете писателя собраны лучшие книги СНГ. Здесь расположен центральный экспонент выставки Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. К тому же Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Актуальность сотрудничества народов, поддержки, особенно в сложные периоды, только возрастает, тем более в культурном аспекте.
Михаил Швыдкой, общественный, государственный и культурный деятель (Россия):
Международная книжная ярмарка в Минске проходит в год 30-летия СНГ, и один из основных стендов – это стенд стран Содружества, который вместе представляет свою книжную продукцию. Я думаю, что это очень важно, потому что 30 лет назад мы все разбежались по национальным квартирам, строили национальные государства. И тем не менее, спустя три десятилетия понятно, что объединительная идея духовной жизни очень важна.
На стенде иранской литературы предлагают познакомиться с алфавитом и даже напишут ваше имя. Экспозиция Венесуэлы традиционно самая колоритная. Не случаен и девиз выставки «Книга объединяет людей и страны». Слоган поддерживает концепцию всего Года народного единства в Беларуси.
Самый же посещаемый сегодня стенд – детской литературы. А с такой поддержкой у книги точно большое будущее.