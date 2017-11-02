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Трамп предлагает смертную казнь для террориста, въехавшего в толпу людей в Нью-Йорке

02.11.2017 - 16:34

Новости США. Президент США выступил за смертную казнь для террориста, устроившего наезд на людей в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства написал в соцсети.

Также Дональд Трамп отметил, что готов послать Саипова в военную тюрьму Гуантанамо, где США без суда содержат захваченных за рубежом обвиняемых в терроризме.

Напомним, ранее гражданину Узбекистана, совершившему нападение на Манхеттене, были предъявлены обвинения в терроризме. Ему может грозить пожизненное заключение или высшая мера – казнь. Жертвами теракта стали 8 человек, десятки ранены.

Трамп предлагает смертную казнь для террориста, въехавшего в толпу людей в Нью-Йорке

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