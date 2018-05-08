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Третье подряд поражение на ЧМ по хоккею-2018: белорусская сборная проиграла российской

08.05.2018 - 13:18

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею 7 мая потерпела третье кряду поражение на Чемпионате мира в Дании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парням Дэйва Льюиса противостояли росссияне, два предыдущих матча завершившие с одинаковым счетом 7:0. На этот раз наши восточные соседи забросили «всего» шесть шайб, правда, снова не пропустили. Ну а белорусские хоккеисты вновь оставили удручающее впечатление.

После первого периода еще теплилась надежда если не на благоприятный исход, то хотя бы на поражение с достойным счетом (россияне отличились лишь раз). Но затем все встало на свои места. Беззубое нападение и пластилиновая защита – вот слагаемые игры нашей сборной на этом турнире.

В остатке поражение, на этот раз от россиян со счетом 0:6. Впереди у сборной Беларуси день отдыха, а 9 мая предстоит игра со Швейцарией.

Дэйв Льюис покинул пост Главного тренера сборной Беларуси по хоккею

Третье подряд поражение на ЧМ по хоккею-2018: белорусская сборная проиграла российской

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Источник фото здесь и далее: Федерация хоккея Республики Беларусь, Федерация хоккея России
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