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«Ты ушел слишком рано»: музыкальный мир скорбит о смерти 28-летнего диджея Avicii

21.04.2018 - 11:47

В Омане в возрасте 28 лет скончался известный диджей из Швеции Avicii.

Для музыкального мира эта новость стала неожиданностью. Многие исполнители выразили свои соболезнования в связи с внезапной кончиной артиста.

Певица Мадонна опечалена смертью коллеги, с которым некоторое время назад она работала над синглом.

Мадонна:
Так грустно… Так трагично. До свидания, дорогой и любимый Тим (настоящее имя музыканта Тим Берглинг – прим. ред.). Ты ушел слишком рано.

Фото: instagram.com/madonna

Участники группы Imagine Dragons отметили, что опустошены смертью музыканта.

«Мы опустошены известием о смерти Avicii. Работа с ним была одним из наших любимых совместных моментов. Слишком молодой. Мир был более счастливым и наполненным с его присутствием и искусством. Отправляем всю любовь его друзьям и семье».

Фото: instagram.com/imaginedragons

Музыкант и диджей Skrillex написал на странице в соцсети, что ремикс, который они сделали, не покидает его сет. Из-за этого музыкант чувствует связь между собой и Avicii, хотя они не были близкими друзьями.

Skrillex:
Тим был поистине гением и новатором, но чувствительным и скромным. Эта индустрия может быть грубой, и я видел, как она напала на него. Мне просто хотелось бы обнять его и сказать, что все будет хорошо. Ты навсегда останешься в моей жизни и жизнях многих других людей. Возможно, это что-то похожее на бессмертие. Я действительно надеюсь, что твой дух, где бы он ни находился во Вселенной, теперь обрел покой. Спасибо, Тим.

Фото: instagram.com/skrillex

Музыкант Кэлвин Харрис рассказал, что Avicii – это прекрасная душа, страстная и чрезвычайно талантливая, которая так много делала. «Мое сердце вместе с твоей семьей. Да благословит тебя Бог, Тим».

К соболезнованиям присоединился музыкант Крейг Дэвид и певица Рита Ора.

Рита Ора:
У меня нет слов. Я помню, как удивительно было делать песню Lonely Together, и, кажется, что мы разговаривали буквально вчера. Соболезную родственникам, друзьям и поклонникам Avicii, которые были рядом. Ушел слишком рано. Я опустошена. Мое сердце разбито.

Фото: instagram.com/martingarrix

Диджей Мартин Гаррикс рассказал, что не может описать словами, насколько опечален. «Спасибо, что вдохновил меня и миллионы других людей».

Причина смерти музыканта неизвестна.

СМИ сообщали, что Тим Берглинг на протяжении нескольких лет страдал от острого панкреатита – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/avicii

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