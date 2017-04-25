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«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»

25.04.2017 - 22:58

Дарья Жук, режиссёр, сценарист в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы, люди, выросшие, скажем, на постсоветском пространстве, просто славяне даже, и те люди, которые живут на Западе. Одни говорят, что мы – одинаковые, у нас одни и те же взгляды, одни и те же переживания в жизни. Другие говорят – нет, мы в силу столетней истории, столетней культуры, религии, традиций, которые откладываются и формируют даже этнос, всё равно всегда будем разными. Каков Ваш ответ?

Дарья Жук, режиссёр, сценарист:
Мы будем разными. Я склоняюсь к разности. И, как раз, в этом фильме, который я только что сняла, исследуется эта разность.

И мне было очень интересно снова погрузиться в нашу жизнь и наше пространство.

Потому что изначально я задумывала этот фильм, конечно, я хотела сделать хороший фильм на личные темы…

Вы сейчас говорите о фильме, который только  что сняли – «Хрусталь».
Источник фото: instagram.com/atlantidarya/

Дарья Жук:
О «Хрустале». Так как я закончила Колумбийский университет, и я знаю все азы американского сценарного мастерства, мне тоже казалось, что вот у нас есть герой, который что-то очень хочет, это всё укладывается в трёхактовую структуру. И тут я поняла, что да, есть индивидуум и, когда я начала с Хельгой, с моим соавтором, разрабатывать этот сценарий, я поняла, что у него не может быть такого американского конца.

Он просто вот не ложился, это был просто неправильный конец.

И как-то я поняла, что у нас не всегда индивидуум побеждает. И что этот конец был бы натянутым и ненастоящим.

Полностью интервью смотрите здесь

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