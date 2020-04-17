У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день
Новости Беларуси. 17 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это время самого большого сострадания, потому нужно полностью воздержаться от приема пищи до выноса плащаницы, а потом держать строгий пост до Пасхи.
Богослужения в белорусских храмах не отменяются, но верующим, особенно пожилого возраста, рекомендовано все же отказаться от посещения церквей.
Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций
Тем более, что национальные телеканалы в эти дни, а также в пасхальную ночь организуют серию прямых трансляций из Минского Свято-Духова кафедрального собора, а также Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите их в эфире «Беларусь 3» и «НТВ-Беларусь».
Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»
Новости Беларуси. Великий четверг без чина умовения ног, но с Причастием. У православных верующих один из самых важных дней Страстной седмицы – последней неделей перед Пасхой Господней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций
Сегодня в храмах вспоминают о последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере. Согласно святому писанию, тогда было установлено одной из важнейших таинств – Причастие. Исходя из нынешней ситуации, оно проходит с соблюдением беспрецедентных мер гигиены.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает свою паству проявить смирение, проявить кротость, проявить послушание. Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное. Да, кто-то имеет очень крепкую веру и говорит о том, что «я искренне надеюсь на Бога, и Господь меня не повредит». Но есть те, кто сомневается. Да, действительно Господь подает свою благодать, но в то же время он не отменяет законы естества.
Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального собора:
Вместе с тем, как остановилась наша жизнь, в какой-то мере остановился и грех. Остановились аборты. Возможно, за период, пока действует нынешняя ситуация, спасено было порядка 2,5 тысяч младенцев. Остановились некие наши личные грехи путем того, что Господь смиряет нашу гордость. И наша задача сейчас, в эти трудные времена, также посмотреть, весь взор свой направить внутрь себя и постараться воскресить в себе этого греховного Адама покаяние. Чтобы Пасха, несмотря на внешнюю мрачность ситуации, внутри была радостной.
«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов
В народной традиции в Чистый четверг принято готовиться к Пасхе – убирать свои дома и ставить тесто на куличи, ходить в баню. А вот по Евангельскому учению в церкви сегодня проходят богослужения, а в Кафедральных соборах совершается чин омовения ног. Его отменили, а вот чтение двенадцати страстных Евангелии о страданиях и крестной смерти Христа пройдет по традиции вечером.