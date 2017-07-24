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Ученый вычислил, кто из персонажей «Игры престолов» проживет дольше всех

24.07.2017 - 21:36

Ученый из Венгрии с помощью математического анализа вычислил порядок смертей в «Игре престолов». По его мнению, дольше всех проживет не Джон Сноу, не пронырливый Питер Бейлиш и даже не всеми любимый Тирион Ланнистер, а неоднозначный Теон, он же «Вонючка», Грейджой.

Вот кто может оказаться главным везунчиком… Фото: imbd.com

Свои выводы математик сделал с помощью социальной диаграммы всех героев сериала. Он проанализировал позиции каждого героя, и оказалось, что в мире «Игры престолов» огромное значение имеет количество верных союзников и социальный статус персонажа. Изучению подверглись четыре сотни героев.

По расчетам, скорая смерть ожидает королеву Дейнерис, Эдмура Талли, Робина Эррина, Серого Червя, и Подрика Пейна. Прогнозы математика уже начали сбываться – во второй серии нового сезона смерть поджидала Тайена Сэнд, внебрачная дочь принца Оберина Мартелла, кончину которой ученый посчитал самой вероятной.

А вот кто главным кандидатом на выбывание из игры. Фото: gameworld.com

Помимо Теона, долгожителями сериала должны оказаться королева Серсея, Джоа Мормонт и Тормунд.  

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