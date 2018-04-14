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Удар по Сирии. Что известно

14.04.2018 - 20:21

Новости мира. Главная новость дня – атака на Сирию. Ночью с 13 на 14 апреля по районам Дамаска было выпущено около сотни крылатых ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало военных действий вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества. Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции осудили в ООН. В эти минуты Совет Безопасности проводит экстренную встречу.

Уже есть заявления и от постоянного совета ОДКБ, который призвал Совбез ООН приложить максимум усилий по восстановлению мира. Свою позицию озвучил белорусский МИД: удары по территории Сирии решительно осуждаются. Беларусь призывает все стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

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