Уникальное зеркало с автографами космонавтов есть у 86-летнего белорусского скульптора

Новости Беларуси. Как космонавт Олег Новицкий побывал в мастерской скульптора Ивана Миско, показали в программе «Специальный репортаж».

Иван Миско, народный художник Беларуси, скульптор:

Он сейчас горит космосом весь. Мне кажется, что его абсолютно Земля не интересует! Его тянет туда.

Я смотрю, он всё время вверх смотрит.

Как будто, там какой-то второй его дом.

Иван Якимович Миско – пожалуй, самый космический белорус, не покидавший Землю.

86-летний скульптор всю жизнь создаёт свой космос.

Он – человек-легенда. Его мастерская – явочная штаб-квартира для всех космонавтов, приезжающих в Минск.

Кстати, каждый из них оставляет свой автограф мастеру на зеркале.

И именно его руками вылеплена каждая морщинка на лицах «звёздных мальчиков».

Не поддаётся пока лишь Новицкий – слишком плотный график.

Но к сентябрю скульптор надеется завершить несколько работ, хотя пока есть вопросы с финансированием.

Иван Миско:

Мемориальный знак, который я готовлю к конгрессу и на улицу Космонавтов. Шестиметровая стела из гранита с бронзовыми портретами. Я надеюсь, что она будет выполнена. Дай Бог, чтобы это всё было выполнено.