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Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага

10.05.2018 - 20:40

Новости Беларуси. 70-метровый флагшток, высотой с 25-этажный дом, состоит из 5 частей. В нижней части находится небольшая дверца, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Не сразу её можно увидеть.

За ней – специальный механизм.

На случай, если флаг нужно спустить, чтобы постирать или заменить.

Ключи есть только у специалиста.

Евгений Шмаргун, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Подъёмный механизм флага работает в двух режимах – дистанционном и механическом. Сейчас мы можем наблюдать, как я пущу в механическом режиме механизм на опускание.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

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