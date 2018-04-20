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Уникальный метод коррекции митрального клапана освоили белорусские кардиохирурги

20.04.2018 - 14:28

Новости Беларуси. Уникальную операцию на сердце провели белорусские кардиохирурги. Наши доктора освоили новый метод коррекции митрального клапана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В СНГ мы стали первым, кто внедрил подобную инновацию. Лечить сердечную недостаточность доктора смогут с помощью современной эндоваскулярной технологии. Хирургическое вмешательство в данном случае минимально, к нормальной жизни пациент возвращается уже через два дня.

Освоить инновационный метод отечественным специалистам помогают  коллеги из Греции и Бельгии. Первые операции наши хирурги выполнят под их руководством, затем будут работать самостоятельно.

Елена Курлянская, заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология»:
Эта операция эффективна в 90 % случаев. Поэтому мы, конечно, ожидаем, что у пациентов пройдут симптомы сердечной недостаточности, они не будут жаловаться на одышку.

Олег Полонецкий, заведующий рентген-операционной РНПЦ «Кардиология»:
В месяц реально, чтобы не нарушать нашу повседневную работу, мы можем сделать 4-5 таких операций легко.

Власис Ниниос, глава отделения интервенционной кардиологии больницы Сент-Лукас (Греция):
В Греции такую операцию проводят семь центров. Беларусь стала первой русскоговорящей страной, где освоили данную технологию. Хочу сказать, что за свою практику я побывал во множестве медицинских центров Европы, и белорусский – на данный момент – могу назвать одним из самых лучших. Приятно удивлен уровнем подготовки ваших специалистов. Однозначно вернусь сюда снова. Следующие совместные операции у нас запланированы на май. Планируем прооперировать порядка четырех-пяти пациентов.

Инновационный метод уже  стал панацеей для более чем 60 тысяч человек. К этому способу коррекции митрального клапана чаще всего прибегают в европейских государствах. В мировых лидерах – Германия.

http://www.ctv.by/sites/default/files/inarticle/operaciya_mitralnyy_klapan1.jpg

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