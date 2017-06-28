новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Уроженец Волковыска с ноября 2016 года грабил минских таксистов с ножом

28.06.2017 - 20:32

Новости Беларуси. 13 лет колонии с конфискацией имущества. Минский городской суд огласил приговор мужчине, нападавшему на столичных таксистов. Он признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, защита с таким решением не согласна. Приговор пока не приобрел законную силу и может быть обжалован.

Леонид Ясенович, адвокат обвиняемого:
Покушения на убийство нет, потому что все собранные по делу доказательства, которые были исследованы в рамках уголовного процесса, свидетельствует об обратном отсутствии умысла и лишения жизни человека.

Уроженец Волковыска вышел на большую дорогу в ноябре 2016 года. Он садился в машину, как говорится, «от борта» и просил подвезти его по нужному адресу. Приехав, пассажир нападал на водителей, нанося им удары ножом, и пытался завладеть выручкой.

Один из таксистов, несмотря на ранения, смог оказать сопротивление. Вскоре его обидчика задержали.

Уроженец Волковыска с ноября 2016 года грабил минских таксистов с ножом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видео ограбления банка в Полоцком районе появилось в Интернете
Видео ограбления банка в Полоцком районе появилось в Интернете
На окнах старые занавески: как грабители из Барановичей выбирали квартиры жертв
На окнах старые занавески: как грабители из Барановичей выбирали квартиры жертв
При попытке ограбления ювелирного магазина в Техасе один человек погиб, семеро получили ранения
При попытке ограбления ювелирного магазина в Техасе один человек погиб, семеро получили ранения
В Словакии в костюме Санта Клауса арестован мужчина, который вместе с подельниками пытался ограбить пожилую даму
В Словакии в костюме Санта Клауса арестован мужчина, который вместе с подельниками пытался ограбить пожилую даму
В Минске задержан подозреваемый в нападении на кассира супермаркета: мужчине грозит уголовная ответственность
В Минске задержан подозреваемый в нападении на кассира супермаркета: мужчине грозит уголовная ответственность
В супермаркете Минска грабитель требовал 1700 рублей, угрожая муляжом пистолета
В супермаркете Минска грабитель требовал 1700 рублей, угрожая муляжом пистолета
Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения на супермаркет в Минске
Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения на супермаркет в Минске
В Минске сотрудница ломбарда самостоятельно предотвратила ограбление торговой точки
В Минске сотрудница ломбарда самостоятельно предотвратила ограбление торговой точки
Все новости по теме Ограбление
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru