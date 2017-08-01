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Утром ушел из БАТЭ, днем подписал контракт с «Динамо»: Максим Жавнерчик быстро нашел себе новый клуб

01.08.2017 - 09:29

Новости Беларуси. В продолжение темы белорусского футбола – заметная трансферная новость. В ряды минского «Динамо» в понедельник влился опытный защитник Максим Жавнерчик, попавший в опалу в БАТЭ и вынужденный уйти из желто-синего клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Персоной нон-грата в борисовской команде он стал после резких высказываний в адрес тренера и партнеров по итогам игры с армянским «Алашкертом».

За БАТЭ Жавнерчик выступал с 2015 года, причем это было его второе пришествие в клуб. Ранее он защищал цвета борисовчан в 2004-2008 годах. Также футболист провел пять лет в Краснодаре, где облачался в форму «Кубани».

Утром ушел из БАТЭ, днем подписал контракт с «Динамо»: Максим Жавнерчик быстро нашел себе новый клуб

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