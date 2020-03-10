В Беларуси на три дня объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра.
По информации Белгидромета, в среду – 11 марта – по западу страны и в Минске усилится юго-западный и западный ветер. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.
В четверг – 12 марта – днем, а также в пятницу – 13 марта – ночью и утром на большей части Беларуси порывы западного ветра составят до 15-22 метров в секунду.
Будет ветрено, но тепло, как в апреле. Какая погода ожидается на этой неделе – здесь подробнее.
Март в Беларуси ожидается теплее обычного
В Беларуси погода бьёт рекорды. 3 марта в Бресте столбик термометра перешагнул за отметку +16. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус».
Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Впрочем, по оценкам синоптиков, первый месяц весны окажется теплее обычного. В среднем, градусник покажет на 1-3 пункта выше, чем положено.