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В Беларуси на три дня объявлен оранжевый уровень опасности

10.03.2020 - 17:24

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра.  

По информации Белгидромета, в среду – 11 марта – по западу страны и в Минске усилится юго-западный и западный ветер. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.  

В четверг – 12 марта – днем, а также в пятницу – 13 марта – ночью и утром на большей части Беларуси порывы западного ветра составят до 15-22 метров в секунду.  

Будет ветрено, но тепло, как в апреле. Какая погода ожидается на этой неделе – здесь подробнее.  

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