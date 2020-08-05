В Беларуси ожидается до +32°С. Объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. 6 августа по юго-востоку страны ожидается до +32°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Температурные максимумы в предстоящие несколько дней также будут в пределах отметки в 30°С. В субботу, 8 августа, местами ожидаются дожди. Вероятнее всего, они пройдут по северу Беларуси.
Жара возвращается. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Вероятно, пожароопасная обстановка в наших лесах сохранится. Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 августа из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю
Последний месяц лета ещё порадует белорусов знойной погодой. 4 августа стране ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь по западу пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха: от 24 до 32 градусов тепла.