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В Беларуси ожидается до +32°С. Объявлен оранжевый уровень опасности

05.08.2020 - 14:11

Новости Беларуси. 6 августа по юго-востоку страны ожидается до +32°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температурные максимумы в предстоящие несколько дней также будут в пределах отметки в 30°С. В субботу, 8 августа, местами ожидаются дожди. Вероятнее всего, они пройдут по северу Беларуси.  

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Жара возвращается. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

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Новости Беларуси. Вероятно, пожароопасная обстановка в наших лесах сохранится. Оранжевый уровень опасности объявлен на 4 августа из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«В разгар дня установятся уютные 22-27 тепла». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Последний месяц лета ещё порадует белорусов знойной погодой. 4 августа стране ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь по западу пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха: от 24 до 32 градусов тепла. 