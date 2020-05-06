В Беларуси пенсии и пособия начнут выплачивать с 6 мая
Новости Беларуси. «Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выплата в отделениях почтовой связи Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей начнется с 6 мая.
С 7 мая пенсию можно получить в Витебске, Брестской, Гомельской и Гродненской областях, с 8 мая – в Бресте. Кто не успеет получить деньги до праздника, может сделать это и 9 мая. Правда, в этот день будут работать только дежурные почтовые отделения.
Михаил Финберг о маме: «Она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию»
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Каким было Ваше детство? Самое яркое воспоминание, связанное с мамой?
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Моя мама была прачка, она стирала бельё в воинской части. Знаете, что такое белье солдатское? Это кальсоны, рубашки. Тяжёлое. Руками в балее. Помните такое слово – балея?
Вадим Щеглов:
Нет.
Михаил Финберг:
Это там бросают мыло и вот она мылом всё это. А потом она отработала и хотела уйти на пенсию, бедненькая. Ей не дали пенсию, потому что засчитали это всё надомным трудом. Она меня первая отвела в школу, она мне купила скрипку, и она переживала за меня. Но она была очень бедная. То же самое и папа – был бедный человек. Он был коммунист где-то с 16-17 года.
Вадим Щеглов:
Наверное, долго откладывали на эту скрипку?
Михаил Финберг:
Да, 60 рублей надо было платить каждый месяц.