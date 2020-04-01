В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители
Новости Беларуси. Сертификаты о прохождении техосмотра автотранспорта отменены в Беларуси. С этого дня их не будут требовать у водителей инспекторы ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения внесены указом Президента. Сейчас на руки автовладельцы получают только разрешение на допуск к участию в дорожном движении, к тому же нового образца.
Его, к слову, не надо наклеивать на лобовое стекло.
Также отменён и талон к водительскому удостоверению.
Юрий Ленчевский, директор УП «Белтехосмотр»:
Сертификат, который отменили с 1 апреля, нужен был для того, чтобы поставить отметку, что техосмотр пройден. В принципе, это уже вчерашний день. Мы стараемся уходить от бумажных носителей, уже была отменена медицинская справка, сейчас сертификат, в дальнейшем мы предлагаем перевести в электронный вид и само разрешение. Т.к. у нас имеется информационная система, которая позволяет вносить сведения о прохождении техосмотра и выданном разрешении на участие в дорожном движении.
Анатолий Шатиленя, водитель:
Меньше будет бумаг, документации. Может, это удобнее для водителей.
Виктор Черепок, водитель:
Прошёл человек техосмотр, транспортное средство зарегистрировано на гостехосмотре, т.е. я думаю, наклейки эти – это всё лишнее.
Таким образом, сертификаты ТО теперь нужны только для транспорта юридических лиц. Их будут выдавать по ранее действующей системе.
«Важно не перекручивать руль в сторону поворота». Как управлять машиной при аквапланировании
Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Опасности нас подстерегают в любое время года. Сегодня я вам расскажу об аквапланировании. В этом году зима была аномально теплая и зимняя резина износилась больше, чем обычно, потому что она мягче и при высоких температурах ее износ увеличивается вне зависимости от стиля вождения. Получается, что у всех уже такая подуставшая зимняя резина. Кроме того, любая резина, даже новая зимняя не предназначена для отвода большого количества воды, она предназначена для снега, для того, чтобы на скользкой поверхности лучше держаться, а для больших объемов воды – это уже летняя резина. Это все значит, что вредность аквапланирования многократно увеличивается.
Что такое аквапланирование? Как при этом управлять автомобилем? Узнаете, посмотрев видеоматериал.