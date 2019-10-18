В Беларуси с 1 января 2020 года изменяется система оплаты труда бюджетников
Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указ «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ подписан 18 октября. Отдельно документом выделены студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, а также их преподаватели. Предусмотрены и доплаты пенсионерам с ученой степенью доктора наук и званием профессора. Правда, лишь в случае прекращения ими трудовой деятельности.
Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 6,8%
Новости Беларуси. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остается после вычета налогов, уплаты сборов и взносов, скорректированные на инфляцию, в январе-августе 2019 года выросли почти на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белстат представил уточненный расчет одного из самых объективных показателей изменения уровня жизни. В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда: без малого 65 %, то есть даже больше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты – пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль.
Больше новостей экономики за 16 отктября здесь.