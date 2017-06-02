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В Беларуси с помощью смартфона можно будет измерить давление и определить качество продуктов

02.06.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Смартфон вместо тонометра: фотографии руки скоро будет достаточно, чтобы измерить артериальное давление. А еще с помощью мобильного устройства можно будет определить качество продуктов в магазине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, по изображению помидоров узнать, какой из них более зрелый.

Сегодня ученые и программисты впервые собрались вместе на хакатон. Это марафон, где разработчики – программисты, дизайнеры, менеджеры – решают общие задачи. На сей раз организаторы предлагают участниками создать инновационные проекты в соответствии с мировыми трендами.

Сергей Бесараб, сотрудник Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси:
С помощью WI-FI можно оценивать показатели сердцебиения, дыхания человека, отлавливать жесты. То есть нам не нужно никакое другое оборудование, достаточно роутера, который раздает интернет дома. И этот же роутер может следить, допустим, за здоровьем ребенка или старика в абсолютно автономном режиме, сам. В потенциале это, возможно, изменит саму концепцию умного дома.

Ожидается, что за сутки команды ученых и программистов попробуют решить с дюжину задач в таких областях, как медицина, химия, генетика, ботаника.

В Беларуси с помощью смартфона можно будет измерить давление и определить качество продуктов

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