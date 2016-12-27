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В Бешенковичском районе микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет, где столкнулся с фурой

Авария в Брестской области
Авария в Брестской области
Авария в Брестской области
Авария в Брестской области
Авария в Брестской области
Авария в Брестской области
27.12.2016 - 16:38

Новости Беларуси. Встретились в кювете. В Бешенковичском районе микроавтобус, в салоне которого находилось 8 пассажиров, вылетел в кювет, где столкнулся с фурой. Водитель грузовика не справился с управлением и оказался за пределами проезжей части.

Не прошло и получаса, как на том же участке дороги занесло «Газель». Машина уже в кювете и протаранила автопоезд.

Пострадавших в результате аварии нет. Одна из основных версий нестандартного ДТП – гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Брестской области

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