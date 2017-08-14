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В чём разница между гололёдом и гололедицей?

14.08.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Чем отличаются метеоявления, рассказали в программе «Большой город».

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета: 
 Разница существенная. Гололедица – это атмосферное явление, которое возникает при переходе с положительных температур на отрицательные. Когда, допустим, опять же в весенний или в осенний период – прошли дожди накануне, температура была слабоположительная, ночью температура понизилась до ноля и ниже, и вот та влага, которая оставалась на поверхности тротуаров, дорог – она замёрзла.

Вот это и есть типичная гололедица.

Тут важно ещё понимать, что гололедица только на дорогах образуется. Гололёд на дорогах не образуется, гололёд образуется на остальных поверхностях – на перилах, на поручнях, на ветках деревьев. И гололёд – это как вид осадков. Это – когда идёт дождь при отрицательной температуре. Он обычно – слой матовый такой, прозрачный льда. Самое что опасное – ветки деревьев, провода.   

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