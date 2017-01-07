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В финале Рождественского турнира Беларусь сразится с Финляндией, за бронзу поспорят Словакия и ОАЭ

07.01.2017 - 13:02

Новости Беларуси. Предрождественский выпуск начнем с новостей Рождественского турнира по хоккею. 6 января на ледовых площадках «Чижовка-Арены» разрешилась одна из интриг. Определились участиники финального матча. За право сражаться за золото соревнований этим вечером боролись четыре команды: дружина главы государства скрестила клюшки с хоккеистами Швейцарии, а Словакия играла с Финляндией.

Финалисты определились. 6 января завершился первый этап соревнований. За золото XIII Рождественского турнира 7 января сразятся Беларусь и Финляндия. Команда нашего Президента возглавила группу А. 6 января хозяева встречались со швейцарцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брунов Штек, защитник хоккейной команды Швейцарии:
Сегодня мы очень надеемся на поддержку зрителей. Мы подготовили для них сюрприз от команды Швейцарии. И посмотрим, как это поможет нашей игре. Что касается соперников, то белорусы – очень быстрая команда, они забрасывают много шайб, но и мы сегодня хорошо подготовились.

И, действительно, в руках болельщиков сегодня появились флаги швейцарской команды. Впрочем, белорусские поклонники хоккея и без того горячо поддерживают все команды. Рождественский турнир, хоть и спортивное состязание, но прежде всего праздник.

Швейцарцы действительно оказали хозяевам серьезное сопротивление. По крайней мере первый период завершился с минимальным перевесом нашей команды – 1:0.

Впрочем, дальше белорусская команда разыгралась и одержала уверенную победу – 6:0.

Александр Макрицкий, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:
Неплохая команда Швейцарии, хорошо двигаются. Видно, что сделали ставку на начало матча. Довольно сложно играть с ними, мобильные ребята. Всегда очень приятно играть на этом турнире. Не первый раз участвую. Чемпионат мира на любительском уровне. Всегда приятно находиться дома, тем более в родных стенах, болельщики. Вспомнить былые времена, поиграть с удовольствием и порадовать наших болельщиков в Рождество.

Серж Мейер, нападающий хоккейной команды Швейцарии:
Мы играли очень слаженно в защите. Но у белорусов очень хорошие хоккеисты. А вообще турнир нам очень нравится. Организация отличная, чувствуем себя здесь очень комфортно.

Параллельно с белорусским матчем на малой площадке «Чижовка-Арены» определялся победитель группы B. Словакам противостояли финны. Обе команды на турнире продемонстрировали неплохой результат, правда, финны потеряли один балл в матче с россиянами, сыграв в ничью. Словаки же демонтировали завидную стабильность, одерживая до этого победы в каждом своем поединке.

В очной ставке финны повели в счете, но словаки сдаваться не собирались. По ходу третьего периода скандинавы вели 4:3. Судьба путевки в финал могла решиться в любой момент. И в итоге место в финале досталось финнам – 5:3.

Словакам в лучшем случае достанется бронза. Впрочем, поспорить за нее еще предстоит с командой Объединенных Арабских Эмиратов. Южане 6 января обыграли сборную Балкан – 9:5. А россияне в своем последнем на турнире поединке оказались сильнее немцев – 6:0.

Итак, болельщиков ожидании развязки. 7 января финал – Беларусь – Финляндия. Матч за третье место – Словакия – Объединенные Арабские Эмираты.

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