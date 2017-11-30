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В Минск прибывают главы стран – участниц ОДКБ

30.11.2017 - 09:33

Новости Беларуси. В столицу Беларуси уже начинают прибывать главы стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности. В состав Совета входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне вечером в Национальном аэропорту Минска встречали Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Его инаугурация состоялась неделю назад.

На саммите обсудят вопросы противодействия терроризму, киберпреступности и использования оружия массового поражения. Для подписания главам делегаций представят и соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности. Его подготовке уделят внимание на совместном заседании Совета МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей совета безопасности стран ОДКБ, которые также пройдут в Минске. В столице Беларуси состояние правопорядка в эти дни возьмут на особый контроль.

В Минск прибывают главы стран – участниц ОДКБ

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