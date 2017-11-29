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В Минске усилят меры безопасности в связи с сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ

29.11.2017 - 15:18

Новости Беларуси. В Минске состояние правопорядка в эти дни возьмут на особый контроль. Все необходимые меры для предупреждения преступлений и правонарушений усилят в связи с прибытием в Беларусь лидеров ряда глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, 30 ноября состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В его состав входят главы стран-участниц организации – это Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. В Минске будут обсуждаться вопросы противодействия терроризму, киберпреступности и использования оружия массового поражения.

Для подписания главам делегаций представят и соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности. Его подготовке уделят внимание на совместном заседании Совета МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ, которые также пройдут в Минске.

В Минске усилят меры безопасности в связи с сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ

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