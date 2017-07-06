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В Национальном художественном музее Беларуси отреставрировали картину Айвазовского «Буря на Азовском море»

06.07.2017 - 10:33

Новости Беларуси. К 200-летию маэстро. Реставрацию «Бури на Азовском море» Айвазовского завершили в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из лучших произведений известного художника рассказывает зрителю историю гибели судна «Ястреб» в водах Азовского моря.

Цветовые переходы, которые использовал Айвазовский, настолько тонкие, что перед реставратором стояла очень непростая задача. Возвращала зрителю гения Юлия Мисюченко. Целый год она скрупулезно и детально прорисовывала каждый сантиметр полотна, размер которого, к слову, 2 метра 13 сантиметров на 3 метра.

Юлия Мисюченко, старший научный сотрудник, реставратор по масляной живописи Национального художественного музея Республики Беларусь:
После того, как работа была очищена от наслоений реставрационных и временных, цвет менялся на каждом сантиметре. Здесь настолько тонкие переходы, сначала акварельные, затем уточнение масляной краской, тончайшими кистями. Таким образом мы и восстановили то, что мы видим сейчас.

Широкой публике картину представят 8 июля. В этот день откроется выставка «Айвазовский и маринисты».

В Национальном художественном музее Беларуси отреставрировали картину Айвазовского «Буря на Азовском море»

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