В Пакистане провели тест-драйв белорусского зерноуборочного комбайна: видеофакт

Новости Беларуси. Первые в истории двусторонних отношений полевые испытания белорусского зерноуборочного комбайна прошли в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрацию возможностей техники провела профессиональная команда «Гомсельмаша». Машина отлично показала себя в непростых климатических условиях пакистанского региона. Довольны результатами тест-драйва остались и местные фермеры.

Многие из них уже пересели на белорусские тракторы. Скоро парк сельхозтехники пополнится и нашими комбайнами. Сразу после испытаний стороны приступили к разработке плана поставок.