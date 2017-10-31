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В правительстве обсудили стратегию развития науки и технологий до 2024 года

31.10.2017 - 16:34

Новости Беларуси. Индустриализация будущего: инновационные технологии и цифровая экономика. Как Беларусь будет двигаться к «Индустрии 4.0» 31 октября обсуждали в Правительстве. Ученые представили стратегию развития науки до 2040 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она включает в себя три этапа, в соответствии с которыми будет определяться финансирование, приоритеты исследований, а также внедряться передовые разработки.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Переход на новый этап индустриализации страны. Новая промышленная революция на информатизации, интеллектуализации, на цифровой экономике базируется. Хотя за основу мы принимаем исходное производство, специализацию, крупную индустрию и так далее.

В этом году средства на научные разработки, прикладные исследования и современное оснащение лабораторий поступали в том числе из инновационного фонда. В Совете Министров 31 октября обсудили использование этого инструмента финансирования. Предполагается, что в будущем году он также будет действовать, однако претерпит некоторые изменения. В частности, не освоенными в 2017 году остались средства местных фондов. С учетом этого и будет предложен более эффективный механизм.

В правительстве обсудили стратегию развития науки и технологий до 2024 года

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