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В РНПЦ онкологии в Боровлянах будет построен пансионат для пациентов и их родственников

01.02.2017 - 16:27

Новости Беларуси. Пансионат для пациентов и их родственников будет построен в РНПЦ онкологии в Боровлянах. Это хорошая и удобная альтернатива больничной палате. Так, за небольшую плату здесь можно будет полностью пройти амбулаторное обследование, что значительно дешевле, чем стационарное лечение. Впрочем, ежегодно в центр приезжают пациенты из 25 стран.

Строительство пансионата позволит значительно расширить возможности центра в области медицинского туризма, тем самым привлекая больше зарубежных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:
Было бы очень неплохо, чтобы прибывающие пациенты, их родственники могли минимально находиться на дорогостоящей стационарной койке. Кроме того, им может быть обеспечено индивидуальное питание. На сегодняшний день недостаточно на высочайшем уровне проводить диагностику и лечение, пациенты уже требуют соответствующего комфорта нахождения.

Проблема онкологических заболеваний по-прежнему для нас актуальна – ежегодно в Беларуси на учет становятся около 50 тысяч новых пациентов. Однако, как свидетельствует статистика, большинство онкозаболеваний успешно лечится.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»

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