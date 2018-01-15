﻿ В руках мастера и соломка зазвучит. Сергей Ярук из Молодечно научит играть на старинной белорусской дудке за полгода | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Центральный регион

В руках мастера и соломка зазвучит. Сергей Ярук из Молодечно научит играть на старинной белорусской дудке за полгода

15.01.2018 - 17:03

Народная классика – на большой сцене. Герой программы «Центральный регион» музыкант Сергей Ярук. Заведующий и преподаватель филиала Молодечненской школы искусств играет на белорусской дудке и учит этому мастерству детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский шоу-бизнес? Не, не слышал!
Шоу-бизнес в Беларуси: немного не доучились, на костюм денег не хватило, фонограммка дешевенькая?
«Яна мяне запёрла ў погрыб і кажа: «Дачушка, трэба развіваць голас, каб ты была грамчэйшая»
Парад звуков классики и современных произведений. Белорусской государственной академии музыки – 85!
Парад звуков классики и современных произведений. Белорусской государственной академии музыки – 85!
«О друзьях, которые собираются на мальчишник, а главный персонаж – свидетель». Алексей Хлестов о своей новой песне
Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»
Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»
Белорусский молодежный симфонический оркестр выступил в соборе Марии Магдалины в Париже
Белорусский молодежный симфонический оркестр выступил в соборе Марии Магдалины в Париже
Участницы ансамбля «Чаровницы» Анна Терехова и Полина Базылева в программе «Большой завтрак»
Участницы ансамбля «Чаровницы» Анна Терехова и Полина Базылева в программе «Большой завтрак»
«Заслаўе-2017»: самые интересные мероприятия праздника музыки Михаила Финберга
«Заслаўе-2017»: самые интересные мероприятия праздника музыки Михаила Финберга
Все новости по теме Белорусская музыка
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru