В руках мастера и соломка зазвучит. Сергей Ярук из Молодечно научит играть на старинной белорусской дудке за полгода

Народная классика – на большой сцене. Герой программы «Центральный регион» музыкант Сергей Ярук. Заведующий и преподаватель филиала Молодечненской школы искусств играет на белорусской дудке и учит этому мастерству детей.
Народная классика – на большой сцене. Герой программы «Центральный регион» музыкант Сергей Ярук. Заведующий и преподаватель филиала Молодечненской школы искусств играет на белорусской дудке и учит этому мастерству детей.
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