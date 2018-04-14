﻿ В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ

14.04.2018 - 16:47

Новости Беларуси. Беларусь решительно осуждает удары по территории Сирии и призывает все стороны конфликта прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН

В ООН готовятся к заседанию Совета Безопасности. В МИД Беларуси отметили: всем участникам этой встречи следует приложить максимальные усилия, чтобы восстановить международный мир и безопасность.

В связи с обострением ситуации вокруг Сирии на экстренное совещание сегодня соберутся и страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности.

В связи с обострением ситуации в Сирии 14 апреля на экстренное совещание соберутся страны-участницы ОДКБ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН
Совместную военную операцию США, Великобритании и Франции против Сирии осудили в ООН
МИД: Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии
США, Великобритания и Франция атаковали Сирию
США, Великобритания и Франция атаковали Сирию
Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты
Склады с оружием, камеры пыток и подземные тоннели обнаружили сирийские военные в освобождённых районах Восточной Гуты
https://unsplash.com/
РБК: Как Россия и США оказались у опасной черты в Сирии
«Хоть я и не погиб – война будто выжгла всё изнутри». Исповеди трёх сирийских школьников, приехавших в Беларусь на отдых
«Хоть я и не погиб – война будто выжгла всё изнутри». Исповеди трёх сирийских школьников, приехавших в Беларусь на отдых
© AP Photo, Gervasio Sanchez, FILE
Vatan: Батальон «Туран» – Blackwater России!
Продукты питания, одежда и обувь: Беларусь поставила гуманитарную помощь Сирии
Продукты питания, одежда и обувь: Беларусь поставила гуманитарную помощь Сирии
Все новости по теме Война в Сирии
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru