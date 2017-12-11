﻿ Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности»

11.12.2017 - 19:40

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
По внедрению. Если предельно загрубить ситуацию, производство хочет технологию здесь и сейчас «под ключ». И, желательно, бесплатно. Наука говорит: дайте время на исследования, адаптацию тех разработок, которые у нас имеются. И в этом логическое есть, скажем так, сопротивление. Тем не менее, и Академия наук, и ВУЗовская наука активно сотрудничают с органами госуправления, с министерством промышленности, например, у нас очень тесные контакты. То есть, на самом деле, проблема преодолима.

Важнее движение навстречу друг другу.

По поводу широкого фронта исследований. Да, можно спорить. Беларусь – страна достаточно компактная. Если сравнивать удельные расходы, скажем, те, что выражаются в наукоёмкости валового внутреннего продукта, или в расчёте на одного исследователя – да, мы не в составе мировых лидеров.

С другой стороны, можно ли было предсказать 20 лет назад, где случится прорыв?

И, в этом смысле, наличие широкого круга академических исследований, ВУЗов, создаёт возможность. Во-вторых, я считаю, что наша, белорусская, может быть, «фишка»  – в мультидисциплинарности, в междисциплинарности. И, скажем, Академия наук целевым образом формирует программы так, чтобы у нас наибольшая была зона контактов учёных различных дисциплин. Чтобы попасть в космос, нужно иметь множество технологий: и био-, и медицину, и нанотехнологии, и прочее. То есть, движение вперёд, получение прорывов требует академизма в исследованиях.

Наука в Беларуси: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наука в Беларуси: «Что происходит»
«Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных
«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»
Марзалюк о внедрении разработок учёных в производство: «Усё залежыць ад таго, хто кіруе, наколькі ён зацікаўлены»
«Чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам сделать это экспортным товаром»
Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Национальная академия наук Беларуси
Проект стратегии «Наука и технологии: 2018 – 2040» предложен к обсуждению на сайте НАН
Петр Никитенко
Более 2,5 тыс. участников: II съезд ученых Национальной академии наук пройдёт в Беларуси
Все новости по теме Белорусская наука
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru