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«Валя, выходи за меня». Корреспондент СТВ Максим Слиж сделал предложение коллеге снегом

26.10.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Социальные сети пестрят снимками и поздравлениями с первым снегом. Кто-то решил, что уже пора задумываться о елке и подарках на Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день стал особенным еще и потому, что наш коллега, спецкор СТВ Максим Слиж сделал предложение Валентине Новиковой, заведующей службой выпуска Дирекции информационного вещания.

Максим Слиж, СТВ:
А еще снег вдохновляет на неординарные поступки. Можно при помощи алфавита оставить сообщение соседу, который уже 10 лет и в выходные, и в будни, и днем, и вечером делает свой ремонт. Или устроить личную жизнь, получив десятки улыбок от прохожих и то самое, заветное «да».

«Настроение отличное, рождественское»: белорусы – о первом снеге

«Валя, выходи за меня». Корреспондент СТВ Максим Слиж сделал предложение коллеге снегом?

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