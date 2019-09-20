«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019»
Новости Беларуси. Совместные учения Беларуси и России «Щит Союза-2019» завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне под Нижним Новгородом прошли смотр войск и торжественное прохождение техники: 184 танков и артиллерийских систем, 20 самолетов и вертолетов. Отмечены лучшие по итогам учений военнослужащие. Обе стороны выполнили все поставленные задачи.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Цели, которые ставились на учениях, достигнуты. Задачи, которые были спланированы, выполнены до запятой. Та система подготовки наших Вооруженных Сил и Вооруженных Сил Российской Федерации, которая заложена в планы подготовки по предназначению, позволяет нам планомерно обеспечивать постоянную готовность к выполнению совместных задач.
Александр Журавлев, командующий Западным военным округом Вооруженных Сил России:
В течение шести суток мы вели активнейшие боевые действия. И все действия показали, что наши группировки способны обеспечить безопасность Союзного государства и выполнить любую поставленную задачу.
Напомним, совместные учения Беларуси и России проходят раз в два года на территории обеих стран. У нас это маневры «Запад», в России – «Щит Союза». Учения идут в два этапа. Всего участвует 12 тысяч человек и тысяча единиц техники.
20 сентября белорусские военные отправятся домой.
Михаил Гусман: «Голоса миротворческие лидеров небольших стран, обращённые к большим игрокам, играют очень большую роль»
На старте «холодной» войны, когда Москва и Вашингтон только начинали играть мускулатурой, американские учёные придумали весьма любопытную метафору, актуальную и в наши дни: часы Судного дня. Вот уже 70 лет минутная стрелка этого воображаемого механизма то отдаляется, то приближается к полуночи – точке невозврата в мировой истории.
Сегодня на этих жутких часах 23.58 – всего две минуты до Апокалипсиса, рассказали в фильме «Мирные люди». Столь близкое положение стрелок было лишь единожды: в 1953 году, когда Советский Союз и США испытали свои термоядерные бомбы.
Как повернуть эти жуткие часы вспять? Конечно же, договариваться! Лучшего способа человечество не придумало. Это предлагает и Минск. Но смогут ли мировые державы услышать мирный голос небольшого государства?
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС (Россия):
Может ли в этой ситуации своё слово сказать маленькая страна, как Беларусь? Может ли в этой ситуации быть услышан голос лидера небольшой страны, как Беларусь, допустим, Александра Григорьевича Лукашенко? Конечно, может. И должен.
Более того, иногда, и мир знает много этих примеров, здравые, взвешенные, умудрённые опытом жизни, голоса миротворческие лидеров небольших стран, обращённые к большим игрокам, играют очень большую роль.