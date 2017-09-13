новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Викинг в «Викингах»: Данила Козловский сыграет Вещего Олега в иностранном сериале

13.09.2017 - 11:23

Кажется, это судьба – главный викинг российского кинематографа получил ключевую роль в популярном западном сериале о скандинавских воителях «Викинги».

Фото: Hello!

Данила Козловский появится в шестом сезоне шоу и сыграет роль пророка Олега,

персонажа, в основе которого лежит реальная историческая фигура князя Олега. Ходят слухи, что актер получил эту роль благодаря сотрудничеству с агентством Lisa Richards, где его приметил кастинг-директор сериала «Викинги». Олег должен стать опасным противником для главных героев сериала, а схватка с ним будет переломной для последователей Рагнара Лодборока.

кадр из сериала «Викинги». Фото: imdb.com

Правда, увидим мы Козловского в этой роли еще не скоро – актер должен появиться в шестом сезоне сериала, а 29 ноября в эфир выйдет только первая серия пятого. Съемки же шестого начнутся уже совсем скоро в Ирландии. Кроме Козловского в сериале появится еще один именитый новичок – Джонатан Риз Майерс («Тюдоры») сыграет священника Химунда.

О сериале «Викинги» и других похожих на него шоу вы можете прочитать здесь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Режиссером девятого эпизода «Звездных войн» станет Джей Джей Абрамс
Анджелина Джоли возвращается в профессию
«Сейчас я кормилица семьи, поэтому пора»: Анджелина Джоли возвращается в профессию
Эмми-2017: кто победит и кто должен был бы
Фотофакт: как изменились актеры сериала «Зачарованные»
Венецианский кинофестиваль-2017: полный список победителей
Венецианский кинофестиваль-2017: как это было
7 любимых зрителями российских фильмов
Стали известны имена обладателей почетных «Оскаров»
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru