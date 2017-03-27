Витебская гидроэлектростанция, самая мощная в Беларуси, начала работу в полную силу в тестовом режиме

Новости Беларуси. Самая мощная в Беларуси – Витебская гидроэлектростанция – начала работу в полную силу. Правда, пока в тестовом режиме. Специалисты проверяют оборудование. Здесь оно по всем стандартам передовое, способно выдерживать самые серьезные нагрузки, при этом выдавая стабильно высокий результат.

За год станция будет вырабатывать 138 миллионов киловатт часов. Этого хватит, чтобы обеспечить весь Витебский район и часть потребности областного центра. Чистая энергия ГЭС даст экономию в несколько десятков миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора РУП «Витебскэнерго»:

За счет того, что будут экономиться деньги на покупку органического сырья, за счет уменьшения выбросов в атмосферу (это тоже нагрузка на бюджет), экономия может составить до 25 млн долларов в год от работы всех трех станций.

Финансировался проект за счет кредита Государственного Банка развития Китая. Сейчас самая мощная ГЭС одномоментно может зажечь 5 миллионов энергосберегающих лампочек.