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Власть услышала желания определенной части людей: эксперты о совещании у Президента по актуальным вопросам развития Беларуси

11.03.2017 - 19:50

Темы, поднятые Президентом, активно обсуждают и комментируют на домашних кухнях, в СМИ и в экспертном сообществе.

Горожане:
Работать должны и зарабатывать. Но сумбурно это все принято – и требования, и «письма счастья» – все было сумбурно, поспешно сделано.

Надо еще доработать, в сыром виде его выбросили в процесс.

Нужно подходить точечно, избранно. Тем более, что наша республика – это не Россия необъятная.

Сколько я знаю людей, которые не работают и вообще никогда не работали. И за что они живут? А, извините меня, пользуются теми же услугами, что и мы.

Все мы живем, должны налоги платить. Вот это главная была задача, я думаю, этого декрета.

Татьяна Сайганова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Благодаря этому декрету наши люди впервые задумались, я была в избирательном округе, о том, что я, например, работаю всю жизнь на государство, я плачу налоги. А мой сосед, который построил дом, работает где-то неофициально. Но наши дети ходят в одну школу, наши родители-пенсионеры посещают одну поликлинику.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Этим декретом о социальном иждивенчестве мы некоторые категории граждан, их немного на самом деле, но мы их немножко встряхнули и они сейчас начинают шевелиться. Ведь не секрет, что достаточное количество людей вышли из тени.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Гэта дэкрэт маральны. Тут больш эфект не фінансавы, а іншы. У дачыненні да тых, хто можа працаваць і павінен працаваць, то тут і элемент прымусу, і элемент выплаты павінен застацца. З другога боку, тыя катэгорыі, якія ў нас пакрыўджаны бязвінна былі з-за галавацяпства выканаўцаў, яны павінны быць выведзены за перыметр усяго гэтага.

Елена Анисим, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
На самым вышэйшым узроўні была агучана гэтая прапанова: пачуйце людзей, зрабіце ўсё, што ад вас залежыць, каб людзі адчулі паляпшэнне ў жыцці. Толькі разам мы зможам утрымаць сваю краіну, толькі разам мы можам наладзіць жыццё да лепшага. Калі мы будзем чуць адзін аднаго, можа быць, і крытыкаваць адзін аднаго, але гэта трэба успрымаць нармальна.

Александр Шпаковский, политолог:
Власть в каком-то смысле услышала желания определенной части людей. Другое дело, что всегда есть политические силы, которые стремятся спекулировать на народных настроениях и, на мой взгляд, имеют очень малое отношение к чаяниям народа. Потому что де-факто люди протестуют против ухудшения экономического положения, против некоторых реформ, которые проводит в настоящий момент наше правительство. Ведь никто пока людям не объяснил на уровне местной исполнительной власти, что данные реформы – это не столько наше желание, сколько необходимость, вызванная внешней конъюнктурой в экономике. Потому что за два года кризиса российской экономики мы потеряли 12 миллиардов экспортной выручки, в Украине, в который произошел переворот и гражданская война, мы потеряли 3 миллиарда. То есть 15 миллиардов фактически из экономики вымыло.

Георгий Бадей, председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.Кунявского:
Мы говорим – Единое экономическое пространство и почему-то в этом Едином экономическом пространстве отдельно – Российская Федерация, отдельно – Беларусь. Оно должно быть единым для всех субъектов хозяйствования. Тогда не будет – это российские предприниматели, это белорусские предприниматели.

Николай Щекин, руководитель Центра политической и экономической социологии НАН Беларуси:
У нас Единое экономическое пространство, нет границы. Но при этом правила разные. Мы ничего не просим, но раз мы в одной лодке, раз мы делаем единое дело, давайте создадим одни правила игры.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Есть в России группы, которые не очень заинтересованы в том чтобы наше совместное Союзное государство работало стабильно. Надо всегда видеть главное, то, что объединяет.

Власть услышала желания определенной части людей: эксперты о совещании у Президента по актуальным вопросам развития Беларуси

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