Внутренние вступительные экзамены в вузах Беларуси начинаются 18 июля
Новости Беларуси. Абитуриенты, желающие связать свою жизнь с искусством, могут приступать к штурму творческих вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июля начинаются вступительные испытания для тех, у кого приоритетными на экзаменах считаются баллы не за ЦТ, а за творческие дисциплины в стенах вузов.
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Подобные внутренние экзамены продлятся до 26 июля. Такой вариант для поступающих предлагают также силовые учебные заведения и вузы аграрного профиля.
Зачисления студентов на бюджетные места пройдут до 28 июля. Одновременно по 2 августа продолжится подача документов на платной основе. При условии наличия вакантных бюджетных мест вузы в 20-х числах объявят о дополнительном наборе. Участвовать в нем можно будет с 30 июля по 1 августа.
Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов вузов в 2019 году? Репортаж из БГУИР
Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов вузов в 2019 году? Репортаж из БГУИР
Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетные места. Конкурс сложился практически на всех специальностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие специальности наиболее востребованы и наблюдается ли ажиотаж в приемных комиссиях? О том, что происходит в этот день в стенах БГУИР, расскажет наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Для абитуриентов, которые решили поступать на бюджетное отделение, сегодня решающий день. К примеру, в БГУИР одни из самых высоких конкурсов среди абитуриентов. В этом вузе будут учиться порядка 3,5 тысяч студентов. И это на 290 человек больше, чем в прошлом году.
Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»
Подробнее о том, что происходило в этом вузе в самые жаркие для абитуриентов дни, смотрите в видеоинформации.