Какие рекомендации ВОЗ дала Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом?
Новости Беларуси. Физическое дистанцирование, изолирование заболевших, исключение необязательных перемещений и массовых скоплений. Такие главные рекомендации ВОЗ для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения проходила у нас в стране с 8 апреля.
Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 11 апреля. Минздрав опубликовал новые данные
11 апреля на встрече с журналистами эксперты также выразили признательность Министерству здравоохранения за поддержку. Миссии удалось посетить медучреждения в Минске, столичной области и Витебске. Она работала по приглашению Президента Беларуси.
Сколько масок и аппаратов ИВЛ закупает Беларусь и какие меры безопасности предлагают соблюдать? Брифинг Минздрава
Экспертам предоставили возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, а также проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Основной из выводов международных специалистов – ВОЗ приветствует принимаемые Беларусью меры по борьбе с коронавирусом.
Италия намерена постепенно восстанавливать производство и коммерческую деятельность после 3 мая
Новости Италии. Италия намерена постепенно восстанавливать производственную и коммерческую деятельность после 3 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал премьер-министр страны.
СМИ: почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьёзные проблемы со здоровьем
Меры сдерживания распространения COVID-19 приносят плоды. Тем не менее, премьер допустил, что некоторые магазины, в частности канцелярских товаров, детской одежды, а также прачечные, смогут возобновить работу уже с 14 апреля.