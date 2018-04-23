﻿ Всегда ли в Беларуси за повторное превышение скорости в течение года лишают прав? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Добро пожаловаться!

Всегда ли в Беларуси за повторное превышение скорости в течение года лишают прав?

23.04.2018 - 15:47

Новости Беларуси. Ежедневно на горячую линию СТВ поступает порядка 20 обращений. В основном – по телефону. Автолюбитель превысила скорость и спрашивает, какой штраф ей грозит.

Ольга Ивановская, г. Жодино:
Недавно на своем автомобиле я превысила скорость на 22 километра. Сотрудник ГАИ, составлявший протокол, предупредил меня, что

если я буду задержана в течение года снова за превышение скорости, то меня могут лишить прав. Так ли это?

Дарина Гулюта, юрист:
Уважаемая Ольга, сотрудник ГАИ был прав. Если в течение года Вы совершите такое же нарушение, то в соответствии с частью 4 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях, к Вам может быть применено административное взыскание в виде штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления от 3 до 12 месяцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Данила Селех, минчанин
История с минчанином, который осмелился вступить в судебное противоборство с ГАИ Партизанского района, получила продолжение
Дмитрий Кацуба, минчанин
Можно ли с другом выпивать в автомобиле, который стоит во дворе?
Данила Селех, минчанин
Минчанин не побоялся вступить в судебное противоборство с ГАИ Партизанского района
Камеры фотофиксации могут перевести в непрерывный режим работы, чтобы проверять наличие техосмотра
Камеры фотофиксации могут перевести в непрерывный режим работы, чтобы проверять наличие техосмотра
Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП
Штраф за забытые водительские права отменен. Что ещё нужно знать водителю с вступлением в силу изменений в КоАП
Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»
С 1 января при покупке машины не нужно будет проходить техосмотр заново
С 1 января при покупке машины не нужно будет проходить техосмотр заново
Можно ли скрыть автомобильный номер, заклеив его нанопленкой? Расследование СТВ
Можно ли скрыть автомобильный номер, заклеив его нанопленкой? Расследование СТВ
Все новости по теме Автозаконодательство
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru