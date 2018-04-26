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«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе

26.04.2018 - 20:38

За тяжёлыми дверями хранилищ Института радиологии Национальной академии наук Беларуси тысячи образцов почвы, растений и живых организмов. Именно здесь вот уже 32 года вырабатывают технологию жизни на загрязнённых радионуклидами территориях.

Александр Добриян, СТВ:
На этих территориях возможно ли получить экологически чистый продукт?

Галина Седукова, и.о. заместителя директора Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:
При соблюдении технологий возделывания культур, при соблюдении рекомендаций науки возможно получить продукцию, соответствующую экологически безопасным критериям.

    Александр Добриян:
    Какие это критерии?

    Галина Седукова:
    Это – критерии по содержанию радионуклидов, по содержанию тяжёлых металлов.

    Критерии по обеспечению качества продукции.

      И это – результаты исследований не только чужого опыта. Агрофизик Галина Седукова свои научные предположения начинает проверять на собственной даче.

      Александр Добриян:
      А Ваш дачный участок находится в зоне?

      Галина Седукова:
      Он находится в Добрушском районе, который пострадал от катастрофы не меньше, чем Брагинский.

      Я на своём участке выращиваю всё.

      Вся наша семья питается только со своего приусадебного участка.

      Александр Добриян:
      А чтобы Вы не стали выращивать на своём участке?

      Галина Седукова:
      Очень аккуратно надо подходить к бобовым культурам: горох, фасоль, бобы, спаржевая фасоль. Нужно подбирать только те участки, которые минимально содержат радионуклиды, потому что в бобовые культуры переходит достаточное количество цезия и стронция.

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