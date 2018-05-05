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Второй проигрыш белорусов на ЧМ-2018 по хоккею: сборная уступила французам

05.05.2018 - 21:38

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею: менее чем через сутки после разгромного поражения от шведов сборная Беларуси пыталась реабилитироваться перед болельщиками в схватке с французскими хоккеистами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трехцветные свой дебютный матч на планетарном форуме 4 мая также проиграли, причем получили от россиян еще больше шайб, чем наши земляки от шведов. Но психологически их это не сломило: первый период встречи 5 мая подопечные Дейва Хендерсона взяли со счетом 2:1. На шайбы Флёри и Да Косты ответил Александр Павлович, однако началом пути к спасению матча этот гол «динамовцам» не стал.

В дальнейшем французы расписались в нашей рамке еще 4 раза, а вот белорусы слегка скрасили печальную картинку лишь голом Воробья. 2:6 – поражение парней Дэйва Льюиса, которое совсем не заряжает оптимизмом в преддверии следующих баталий на датском льду.

Второй проигрыш белорусов на ЧМ-2018 по хоккею: сборная уступила французам

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