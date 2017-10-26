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«Выданне мае агульнадзяржаўнае значэнне»: «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске

26.10.2017 - 15:21

Новости Беларуси. 90 лет работы и 75 тысяч белорусских слов. «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все богатство мовы собрано в 37 томах. Это лексика, которую использовали наши предки в грамотах, договорах, хрониках и научных летописях. Издание уникальное. Оно заинтересует не только лингвистов, но и тех белорусов, которые хотят развивать свою речь.

Игорь Копылов, директор Института языковедения имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси:
Слоўнік мае агульнадзяржаўнае вялікае значэнне, таму што існуе думка, што нацыя самасцвердзілася, як нацыя, толькі ў тым выпадку, кали ў яе ёсць пераклад на нацыянальную мову Бібліі. А я яшчэ дадам, калі ёсць гістарычны слоўнік нацыянальнай мовы.

Гістарычныя слоўнікі нацыянальных моў ёсць у многіх народаў, але хачу канстытаваць, што беларусы апярэдзілі некаторыя народы. Хачу сказаць, што «Словарь русского языка XI-XVII века» – яшчэ не завершаны. Не завершаны гістарычны слоўнік украінскай мовы. А Беларусь ужо такое выданне мае.

Исторический словарь уже окрестили проектом столетия – Золотого века белорусского языка и государственности.

«Выданне мае агульнадзяржаўнае значэнне»: «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске

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