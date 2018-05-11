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Выиграть «Евровидение» во второй раз. Сможет ли Рыбак повторить успех 2009 года?

11.05.2018 - 11:01

Новости мира. Александр Рыбак вышел в финал международного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Норвегии родом из Беларуси во второй раз попробует подняться на музыкальный Олимп. Его вокал и виртуозная игра на скрипке, без которой не обошлось и на этот раз, в 2009 году сразили жюри. Удастся ли повторить ему тот успех? Узнаем уже 12 мая.

Оргкомитет конкурса уже определил порядок выступления участников в финале. Откроет концерт представитель Украины – певец Melovin, который в четверг закрывал второй полуфинал.

Представительница России Юлия Самойлова, за которую также болели многие в нашей стане, не вошла в десятку исполнителей, которые продолжат борьбу за победу. Кто ее завоюет – остается только гадать. Уже 63 года «Евровидение» остается самым непредсказуемым песенным конкурсом.

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