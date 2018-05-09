﻿ «Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Я чувствую вашу любовь»: реакция участников «Евровидения» на выход в финал

09.05.2018 - 11:55

Вечером 8 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018».

Из 19 участников, выступивших на сцене, жюри и зрители выбрали десять исполнителей, которые прошли в грандиозный финал конкурса.

В этой заветной десятке не оказалось участника из Беларуси – певца Alekseeva.

«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл

Среди стран, которые вышли в финал, отмечают трех фаворитов конкурса – представителей Израиля, Эстонии и Кипра. Также бороться за победу на «Евровидении» 12 мая – в день грандфинала – будут представители Австрии, Литвы, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. 

Фото: eurovision.tv

Мы посмотрели, что публиковали после выступления исполнители, которые смогли пройти в финал.

Оперная дива из Эстонии Элина Нечаева трогательно поблагодарила публику за поддержку и отметила, что чувствует любовь зрителя.

Элина Нечаева (Эстония):
Я не могу описать, насколько я счастлива и благодарна! Большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии и отданные голоса! Я чувствую вашу любовь. В эту субботу я собираюсь вернуть вам ее сполна!

Факты о представительнице Эстонии на «Евровидении» Элине Нечаевой, ее увлечениях и мечтах

Фото: instagram.com/elinanechayeva

Представитель Австрии Сезар Семпсон исполнил запоминающуюся песню «Nobody But You». Сезар не в первый раз выступает на конкурсе – уже дважды он ездил на «Евровидение» в качестве бэк-вокалиста. 

Сезар Семпсон (Австрия): 
Мы в финале! Спасибо всем, кто проголосовал за нас! 

Фото: instagram.com/cesarsampson

Представительница Литвы – Ева Засимаускайте – посвятила свою песню мужу. Он появился на сцене в конце чувственного выступления девушки. 

Ева Засимаускайте (Литва):
Мы сделали это вместе, большое спасибо за ваши голоса. 

Фото: instagram.com/ievazasimauskaite

Второй полуфинал конкурса пройдет 10 мая. В нем примет участие один из главных фаворитов конкурса – норвежец Александр Рыбак, который уже одерживал победу на конкурсе. 

Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне (читать далее). 

Фото: eurovision.tv

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: eurovision.tv
Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/foureira
Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018»
Фото: eurovision
История участия белорусских исполнителей на конкурсе «Евровидение»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018»
Фото: eurovision.tv. Здесь и далее фото: Andres Putting
«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки
Фото: instagram.com/melovin_official
«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20
Фото: instagram.com/rybakofficial
Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне
Все новости по теме Евровидение 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru