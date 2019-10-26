Я приду. БРСМ запустил кампанию, чтобы привлечь внимание к парламентским выборам
Новости Беларуси. Где молодежь – там новые формы привычных акций. БРСМ дал старт кампании, направленной на повышение электоральной активности молодых людей, а также в целом избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие пикеты отличаются креативом, энергией и повышенной активностью. Корреспондент Яна Шипко убедилась в том, что ответственность за явку на выборы депутатов взяли на себя хоть и не самые опытные, но достаточно продвинутые представители общественности.
Не путать с агитацией! Это пикеты в поддержку самих выборов, а не отдельных кандидатов.
Здесь готовы подискутировать и восполнить все интересующие информационные пробелы о выборах.
Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Молодежь подходит на самом деле очень активно, ей интересно вообще, что здесь происходит. Некоторые не знают даже, что именно 17 ноября пройдут выборы. Но мы им рассказываем, и они говорят: «Конечно, да, придем». Пожилые люди тоже подходят, у них возникает вопрос: «А что вы тут делаете такие красивые и молодые?»
Яна Шипко, корреспондент:
Своеобразный флешмоб запустили сегодня и в соцсетях. По хэштегу «яприду» можно не только увидеть, кто наверняка собирается отдать свой голос, но и больше узнать о парламентской кампании. Много желающих сделать с вами селфи сегодня?
– Да, очень много.
– Отмечают активно?
– Да.
Площадки интерактивные. Готовых уделить время ребят знакомят с работой специального мобильного приложения «Голосую» и одноименной компьютерной игры, предлагают составить портрет депутата или написать наказ будущим народным избранникам.
Светлана Кричевцова, организатор акции:
Всем внимание уделяем. Всем, кто проходит мимо, мы пытаемся рассказать, заинтересовать. Кому-то это интересно, кому-то нет. Но, в принципе, все соглашаются сфотографироваться, принимают наши календарики, участвуют. У нас тут, в принципе, весело, музыка.
Каждый уважающий себя гражданин должен участвовать в выборах в своей стране, потому что это очень сильно влияет на будущее страны и на благосостояние всей нации в целом.
Молодежную кампанию подхватили энтузиасты по всей стране. В новом микрорайоне Витебска устроили настоящий праздник и громко приглашали не оставаться в стороне от выборов.
Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Это все-таки пользуется популярностью. Это интересно, интерактив, какая-то новая форма работы, которая как раз таки может привлечь.
Отразится ли такое креативное промо предстоящих выборов на явке, покажет время. Но на этой площадке уже сегодня потенциальные избиратели досуг проводили активно.
Для нас выборы считаются гражданским долгом. Мы пойдем обязательно со всей семьей, поведем туда деток. Пускай они посмотрят, как это, что это, как правильно голосовать, чтобы в будущем, когда им исполнится 18 лет, они тоже имели право голоса. Я считаю, это нужно, это обязательно.
Такие молодежные пункты активности каждый уикенд вплоть до самых выборов теперь будут появляться в разных точках по всей стране. Кстати, застать на них можно будет и самих кандидатов. Живое общение все же определиться с выбором помогает лучше всего.
Александр Лукашенко: «Как только дошло до фактического поддержать молодёжь во власти, старики заплакали»
Новости Беларуси. В аудитории Академии управления почти 300 человек, и еще более 700 наблюдали трансляцию из соседних кабинетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общение с Президентом – без ограничения тем. Например, спросили о стиле современного руководителя и отличиях молодых кадров. Средний возраст в кадровом реестре, между прочим, сейчас 50 лет. В последнее время есть тенденция на омоложение. Руководителей старше 50-ти – 53 %, моложе 40-ка – 9 %.
Для того, чтобы молодежь стремилась к госслужбе, чтобы карьеру государственного управленца строили лучшие из лучших, необходимо создавать определенные условия. Оптимизация позволила в два раза повысить зарплату. Есть некоторые социальные бонусы, от хорошей пенсии до медицинских услуг. Сейчас как раз готовится закон о государственной службе. Президент потребовал, чтобы привлекли экспертное сообщество и людей науки, чтобы должностные лица не создали закон «под себя».
Интересовали студентов подробности кадрового дня у Президента. И даже попросились на стажировку к главе государства. Говорили на серьезные политические темы – такие, как парламентская кампания. И здесь Александр Лукашенко поддержал молодежь: не согласился с тезисом, что молодым в депутатском кресле не место.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодежь – наше будущее, за молодежью все. И вдруг пять (или сколько у нас комсомольцев выдвинули) – это неопытные, они ничего не знают! Они не знают, но они знают то, чего мы не знаем – то, что знает молодежь. Это будет какой-то фильтр. Там должны профессионально разные быть люди и по возрастам должны быть разные люди.
Из 110 человек если там троих, хотя бы двоих молодых изберут – это тоже хорошо. Который встанет и скажет, прочитав этот проект: «Слушайте, это молодежь не поддержит, а молодежь – это будущее». Как только дошло до фактического поддержать молодежь во власти, старики заплакали. Поэтому там должны быть представлены все. Если бы партия выдвигала своих кандидатов, она бы именно так формировала свои списки: молодые, среднего, старшего поколения. И старики должны быть там. Потому что у нас больше 30 % – это старики. А кто интересы их должен представлять там? Они должны представлять.
Я это прожил и прошел. Я был парламентарием, и в том парламенте, где все искрило, бурлилось, где мы много делали ошибок. И парламент вообще – это очень серьезная школа управленца в будущем. Если бы я не прошел парламент, я никогда бы не был Президентом. Никогда. Я там научился больше, чем где-либо в жизни.