новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Яблочный пирог с мятой, клубникой и травяным чаем: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

19.07.2017 - 14:11

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о бабушкиной кухне. Не знаю, как у вас, а у моей бабушки кулинарная фантазия особенно ярко проявлялась на даче. Наверное, потому что магазин далеко, продуктов немного, и она старалась использовать для кухни именно то, что вырастила сама. В этом смысле рецепт пирога, который я хочу вам предложить, – просто находка. Минимум ингредиентов, минимум времени на подготовку и очень-очень вкусный результат.
Основной ингредиент этого пирога – яблоки и яичный белок. Желток вы используете для майонеза либо каких-то других соусов. Я думаю, вы найдете ему применение. Но в этом пироге важен именно белок. Более того, сахара в нем немного. А для того, чтобы белок взбился в крепкую пену, я использую немного соли. Такой маленький секрет, доставшийся мне от шеф повара.

Хорошенько взбиваем.

И как только белки стали белой плотной пеной, можно потихонечку всыпать муку. Муки нужно буквально несколько ложек. Не переусердствуйте. Здесь мука – далеко не главный компонент.

И продолжаем перемешивать.

Смазываем маслом форму, в которой будем запекать. Масло у меня уже хорошо подтаяло. Вот почему-то повара советуют смазывать именно сливочным маслом.

Яблочки я порезала накануне, потому что делать это уже после взбитых белков нельзя. Белки могут осесть, а нам надо очень быстро отправить пирог в духовку.

Не забудьте: если яблоки вы режете накануне и нужно, чтобы они постояли, сбрызните их хорошенько лимонным соком, чтобы они не потеряли цвет. Иначе они потемнеют и будут не очень презентабельно выглядеть.
Аккуратно выкладываю смесь и закрываем поверхность яблок.

И не забывайте следить за цветом пирога, чтобы он не потемнел раньше времени.
А пока пирог печется, самое время приготовить чай. Обожаю это время, потому что ароматы по всей кухне от пирога. И в этот момент, когда завариваешь травяной чай, особенно, если это чай с листочками черной смородины, то запахи в комнате просто фантастические.
Для травяного чая великолепно подойдут молодые листочки черной смородины, сюда же я добавлю веточку мелиссы и немного такой ядреной, ароматной перечной мяты. Ее не нужно много, иначе она будет перебивать основной вкус чая.

Отправляем в чайник и заливаем кипятком. Буквально 10 минут. И чудесный травяной дачный летний чаек к волшебному пирогу у вас готов.

Слышите звук? Он напоминает мне о том, что пора вооружиться прихваткой, вынимать готовый пирог и подавать к столу.

Остались последние штрихи. Я слегка украшу его листочками мяты, несколько чудесных клубничек.

И слегка это все украшу сахарной пудрой.

Собственно, все. Пирог готов, осталось звать к столу, наливать чашку ароматного травяного чая и наслаждаться.
Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!

Яблочный пирог с мятой, клубникой и травяным чаем: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой
Омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой: готовим с Аленой Высоцкой в программе «Большой завтрак»
Рецепты здорового питания: кукурузные кексы с творогом и черникой
Секрет идеального шашлыка от армянского повара Сергея Мартиросяна
Блины
Готовимся к Масленице: рецепты вкусных блинчиков от Галины Ивановой
Саша Немо
Звёздные рецепты: новогодний экзотический салат от певца Саши Немо
группа «Litesound»
Звёздные рецепты: группа «Litesound» поделилась рецептом китайской кухни
Влада
Звёздные рецепты: салат «Праздничный» от певицы Влады
Ольга Барабанщикова
Звёздные рецепты: новогодний тыквенный суп от певицы Ольги Барабанщиковой
Все новости по теме Рецепты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru